"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 167 حالة و46 وفاة و3062 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 247,131
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رياض السنباطي.. مبدع لحن انشودة ام كلثوم “يا جمال يا مثال الوطنية”/ فيديو

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