الاسد : لا محل للتشكيك..فالنبي عربي قح وليس مستعربا، وسوريا عربية قبل الف عام من ميلاد المسيح وظهور الاسلام/ فيديو
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جرينتش+2 03:41
تركي الفيصل يرد على الصهاينة العرب

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