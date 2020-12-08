أجواء باردة نهار اليوم وأمطار خفيفة متفرقة ليلا

يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء باردة ليلاً في اغلب مناطق المملكة وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.

وخلال ساعات ما بعد منتصف الليل تمتد الهطولات لتشمل أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، واحتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خلال ساعات الفجر والصباح الباكر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ويطرأ يوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 15 – 6 ، وفي مناطق البادية 21 – 7، وفي مناطق السهول 19 – 9، وفي الاغوار الشمالية 25 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 16، وفي البحر الميت 26 – 16، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية. –

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