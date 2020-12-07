وزارة التربية: بدء الاختبارات النهائية في 30 الشهر الجاري

كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، اليوم الاثنين، عن مواعيد اختبار التقييم النهائي للفصل الدراسي الأول.

وأشار القرعان إلى أن الاختبارات النهائية للفصل الأول من الصفوف الدراسية الثاني أساسي إلى الصف الثاني عشر تعقد إلكترونيا من خلال منصة درسك؛ وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 30 الشهر الجاري.

وأكد، أن الوزارة عممت على مديرياتها بضرورة الاسراع في استكمال رصد علامات التقييمين الثاني والثالث للفصل الأول على منظومة “OPENEMIS” على أن يتولى معلم الصف الأول الاساسي تقييم الطلبة ورصد علامات جميع التقييمات على ذات المنظومة.

ولفت إلى أن الوزارة دعت مديري ومديرات المدارس بضرورة مغادرة الكادر الاداري والمعلمين في المدارس المشغولة بقاعات امتحان الثانوية العامة للامتحان التكميلي لعام 2020 قبل الساعة التاسعة صباحا اعتبارا من يوم الخميس الموافق 31 الشهر الجاري لغاية الـ16 من الشهر المقبل.