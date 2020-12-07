بايدن يؤيد حل الدولتين "لانه الضامن الوحيد لمستقبل اسرائيل كدولة يهودية آمنة، الى جانب تحقيق تطلعات الفلسطينيين"
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جرينتش+2 02:53
وزارة التربية: بدء الاختبارات النهائية في 30 الشهر الجاري

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