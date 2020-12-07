محكمة أمن الدولة تستمع لشهادة المجني عليه “فتى الزرقاء”

استمعت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، الى شهادة المجني عليه الفتى صالح في قضية “فتى الزرقاء”.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة أمن الدولة، اليوم، برئاسة القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدم القاضي العسكري عامر هلسه.

وقد تم تأجيل النظر بالقضية الى يوم الاحد المقبل 13 كانون الاول الجاري، لاستكمال الاستماع للشهود.

وكانت قضية الفتى صالح قد أثارت جدلاً كبيراً في الشارع الأردني والعربي، إثر الاعتداء المؤسف عليه، والذي تسبب ببتر يديه وفقئ عينيه، حيث تم القبض على 16 شخصاً من المتهمين وما زال آخر فاراً من وجه العدالة.