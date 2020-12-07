ماكرون يعلن انه بحث مع السيسي وضعية حقوق الإنسان في مصر، والسيسي يرد: تتحدثون عنا وكأننا مستبدون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان هناك.

وعزا الرئيس الفرنسي ذلك إلى أنه لا يرغب في إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال إنه تحدث بصراحة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع السيسي، اليوم الاثنين: “ناقشت مع الرئيس المصري بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وناقشنا بعض الأسماء”.

كما أعلن ماكرون أنه ناقش مع الرئيس السيسي الوضع في شرق المتوسط، في ظل التوتر القائم هناك.

وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع السيسي، أنه تم التأكيد على رفض الوضع الحالي في شرق المتوسط، وانتهاك بعض الدول للقانون الدولي.

واتهم ماكرون قوى إقليمية باستخدام ليبيا مسرحا للنفوذ، مؤكدا إصرارا بلاده على وقف إطلاق النار هناك، والتنسيق مع كل الشركاء لدعم الحوار السياسي فى ليبيا.

وتابع ماكرون: “نعول على دور مصري للحل فى ليبيا، ونود أن ننسق مع الحلفاء الأوروبيين وفي المنطقة لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا لتحقيق استقرار سياسي”.

وقد رد الرئيس المصري قائلا: “تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون، وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس”، موضحا أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر.

وأضاف السيسي: “معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها..نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة وشديدة الاضطراب”.

وأكد السيسي أن مسؤولية أمن 100 مليون مصري يقع على عاتقه، مشيرا إلى أنه يعمل على تأمين الشعب المصري وسط منطقة مضطربة.

وشدد الرئس السيسي، صباح الاثنين، على حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن السيسي أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا، خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة تلك التحديات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استهل اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، بمقابلة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.