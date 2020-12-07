قائمة باسماء القضاة المشمولين بالإرادة الملكية بالترفيع الى الدرجة العليا

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (240) لسنة 2020 تاريخ 26/11/2020 المتضمن ترفيع القضاة التالية أساؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتباراً من تاريخ 31/12/2020.
1. مفتش المحاكم القاضي السيد/ محمد عبدالله عبد الرازق العمري
2. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ قاسم عبد ربه خلف العناقرة
3. القاضي المعار السيد/ عدنان محمود رفاعي مراشدة
4. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد محمود يوسف ظهيرات
5. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ نهار عطية حسين الغزو
6. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ وليد مصطفى حسين ابودلو
7. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد نجيب عبدالرزاق الشرايري
8. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ راكان احمد محمدصوان مقابله
9. قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ خالد احمد حسين العبداللات
10. مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتورة/ نوال محمد خليل الجوهري
11. أمين عام المجلس القضائي القاضي السيد/ علي محمد ذيب المصري
12. رئيس محكمة بداية الجمارك القاضي السيد/ ماجد حسين ارشيد العفيف
13. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد سليمان حامد الخوالده
14. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ احمد علي نهار القطارنه
15. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ اسامه فرح موسى الربضي
16. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ نزار محمد عبدالله المومني
17. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ خالد أحمد علي الطورة
18. مفتش المحاكم القاضي السيد/ بهجت محمد سالم المبيضين