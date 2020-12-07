عبيدات: نشهد انخفاضا في عدد الإصابات، ولن نقبل اية مطاعيم غير آمنة

أكّد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن الأردن لن يقبل إلا بتوفير اللقاحات الآمنة والفاعلة التي تمر بكافة المراحل الرسمية، لافتا إلى أن الأردن له باع طويل في برامج التطعيم الوطني.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، أن تسعيرة فحص PCR حسبت بطريقة واضحة وفق تكلفة المواد والعامل البشري وتكلفة الأجهزة وسيعاد النظر بشكل دوري، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت على وضع تسعيرة جديدة لتكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة بشكل واضح ودقيق إلى جانب عناية درجة أولى وعادية والعناية المتوسطة والعناية الحثيثة، ولكل مستوى له تعسيرة وتكلفة واضحة.

وشكلت لجنة في وزارة الصحة وجمعية مستشفيات الخاصة، وفق وزير الصحة، للنظر بأية شكاوى أو أي ملاحظات حول تسعيرة العلاج في المستشفيات الخاصة.

وأضاف أنه تم التأكيد على الكودار الطبية ضرورة ارتداء الوسائل الوقائية الشخصية، لافتا إلى أنه في حال كانت هناك شكاوى هناك أرقام في وزارة الصحة لتلقي الشكاوى حول مقدمي الخدمة.

قال، إن الوضع الوبائي ما زال يشهد ثباتا مع انخفاض في عدد الإصابات في الأسبوعين الأخيرين.

وأكد على أن “الأردن لا زال في قلب المعركة ضد الفيروس وعلينا جميعا أن نحارب هذا الفيروس، وأفضل الخيارات لذلك هو لبس الكمامة والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات”.

وحول المستشفيات الميدانية، قال عبيدات إنه زار المستشفى الميداني في حرم مستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أنه سيتم تسليمه في منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الأجهزة الطبية والمعدات جاهزة أيضا.

كما أن هناك تدريبات للكوادر الصحية، بحسب عبيدات، التي ستعمل في المستشفيات الميدانية، النظرية والعملية تعزز من مهارات هذه الكوادر في التعامل مع المرضى.

وأشار إلى أن “الأردن وبتوجيهات ملكية التزم بالتعاقد مع مجموعة من الشركات، وهو أمر هام لضمان وصول وتوفر المطاعيم بأقرب وقت ممكن وهناك إتفاقية مع إئتلاف كوفيكس ونتمنى الحصول على المطاعيم في أقرب وقت”.

وقال، “لا نعرف متى ستصل بالضبط هذه اللقاحات، فيما سيتوفر لقاح فايزر في الربع الأول من العام القادم، وهناك استعدادات كافية للتعامل معه ولبرنامج إعطائه، والأولويات أصبحت واضحة بهذا الخصوص، وكيفية تخزينه حسب ما هو مطلوب”.

وأضاف، أن “اتفاقيات أخرى مبدئية مع شركتين لتوفير اللقاح ستضمن وصول المطاعيم من مصادر مختلفة ونتمنى أن يستطيع الأردن أن يضمن برنامجا قويا بما يتعلق بهذه المطاعيم”.