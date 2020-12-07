طقس بارد في معظم مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

تكون درجات الحرارة، اليوم الإثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتتزايد كميات الغيوم خلال ساعات الليل، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى، كما يحتمل في ساعات ما بعد منتصف الليل أن يشمل هطول المطر أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع وجود احتمال ضعيف خلال ساعات الفجر والصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 6، وفي مرتفعات الشراة 15 – 5، وفي مناطق البادية 19 – 8، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الاغوار الشمالية 24 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 16، وفي البحر الميت 26 – 16، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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