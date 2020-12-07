طقس بارد في معظم مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

بايدن يؤيد حل الدولتين "لانه الضامن الوحيد لمستقبل اسرائيل كدولة يهودية آمنة، الى جانب تحقيق تطلعات الفلسطينيين"
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