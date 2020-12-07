"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 228 حالة و60 وفاة و3980 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 244,069
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جماعة الاخوان المصرية تسابق السيسي على الفوز بالحظوة لدى ادارة بايدن

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