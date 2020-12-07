بايدن يؤيد حل الدولتين "لانه الضامن الوحيد لمستقبل اسرائيل كدولة يهودية آمنة، الى جانب تحقيق تطلعات الفلسطينيين"
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جرينتش+2 01:44
تصاعد جنوني في صناعة الاغتيال الصهيوني.. الحرس الثوري يروي لأول مرة طريقة اغتيال فخري زاده بالاسلحة الالكترنية

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