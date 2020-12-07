بيني وبينكَ ياسمينْ

وبوحُ أغنية الوترْ

بيني وبينكَ مهجة

تشدو بلهفتها الطيور على الشجرْ

بيني وبينكَ سرّ روحٍ

لا يموت لهُ أثرْ

*

بيني وبينكَ ليس سطراً في نصوصْ

بيني وبينكَ منهجُ العشّاق في كلّ الدروسْ

كلّما هلّ الشروق يعيدُ أغنية المروجِ

إليكَ يكتبُ ما تيسّر من سورْ

*

بيني وبينكَ ليس ما يُهدى وينسى من متاعْ

ليس عطراً أو ذهبْ

ليس شكلاً من جنون الفكرة الولهى

تقوم على الصورْ

بيني وبينكَ فكرةٌ وضحاءُ

أضحت شدو أحلام القمرْ

*

ما بيننا سرّ تشبّع في خفوتْ

ما إن جرى حتى تبتّل في سكوتْ

متراقص النغمات في لحن جديدْ

يبحث في غلالته الجميلة عن نهرْ

فَرِحٌ وحرّ مثل حبّات المطرْ

**

ما بيننا جُبْنُ الشجاع إذا استقرّ به السفرْ

ما بيننا عُمْرٌ تلظّى بالنظرْ

فبلا سماءٍ لا ضياءٌ.. لا قمرْ

لا شيء فينا غير ما فينا

من الآهات تسكن في “كتابٍ مختصرْ”

**

بيني وبينكَ قادمٌ ومولّهٌ

ونجومُ ليل لا تنامْ

وصل صوفيّ تجلّى فانصهرْ

فهو الحياةْ

وما الحياةُ سوى الغرامِ المُبتكَرْ

كانون أوّل 2020

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* من ديوان “أيُّ امرأةٍ كنتُ أنا” المعدّ للنشر