بيني وبينكَ ياسمينْ
وبوحُ أغنية الوترْ
بيني وبينكَ مهجة
تشدو بلهفتها الطيور على الشجرْ
بيني وبينكَ سرّ روحٍ
لا يموت لهُ أثرْ
*
بيني وبينكَ ليس سطراً في نصوصْ
بيني وبينكَ منهجُ العشّاق في كلّ الدروسْ
كلّما هلّ الشروق يعيدُ أغنية المروجِ
إليكَ يكتبُ ما تيسّر من سورْ
*
بيني وبينكَ ليس ما يُهدى وينسى من متاعْ
ليس عطراً أو ذهبْ
ليس شكلاً من جنون الفكرة الولهى
تقوم على الصورْ
بيني وبينكَ فكرةٌ وضحاءُ
أضحت شدو أحلام القمرْ
*
ما بيننا سرّ تشبّع في خفوتْ
ما إن جرى حتى تبتّل في سكوتْ
متراقص النغمات في لحن جديدْ
يبحث في غلالته الجميلة عن نهرْ
فَرِحٌ وحرّ مثل حبّات المطرْ
**
ما بيننا جُبْنُ الشجاع إذا استقرّ به السفرْ
ما بيننا عُمْرٌ تلظّى بالنظرْ
فبلا سماءٍ لا ضياءٌ.. لا قمرْ
لا شيء فينا غير ما فينا
من الآهات تسكن في “كتابٍ مختصرْ”
**
بيني وبينكَ قادمٌ ومولّهٌ
ونجومُ ليل لا تنامْ
وصل صوفيّ تجلّى فانصهرْ
فهو الحياةْ
وما الحياةُ سوى الغرامِ المُبتكَرْ
كانون أوّل 2020
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* من ديوان “أيُّ امرأةٍ كنتُ أنا” المعدّ للنشر