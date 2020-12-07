الهياجنة: لدينا تفكير بعودة طلبة المدارس ضمن بروتوكول وقائي



قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، الاثنين، إنّه يوجد تفكير بعودة طلبة المدارس خصوصا للصفوف الأساسية في الفصل الثاني، ضمن بروتوكول وقائي.

وأضاف الهياجنة، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء للحديث عن آخر تطورات وباء كورونا، وإجراءات الحكومة للتعامل معه، أن المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يدخلون للمستشفيات ينقسمون إلى حالات مشتبه بإصابتها وحالات مؤكدة.

وتابع، أن المريض المشتبه بإصابته بكورونا يتم وضعه في جناح خاص يختلف عن جناح الحالات المؤكدة.

وأشار، إلى أنّ معظم الحالات المسجلة بإصابتها بالفيروس هي للفئة العمرية بين 25-34 سنة، حيث إنه ليس لدى وزارة الصحة ما تخفيه حول أرقام الإصابات.

وبين الهياجنة، أن “من سبق وأصيب بالفيروس لن تكون له أولوية إعطاء المطعوم”.

ولفت، إلى أن ثبات الوضع الوبائي الحالي يرجح تجاوز الأردن الذروة، لكن بحاجة لفترة أطول لتأكيد ذلك، مبينا أن ثبات الوضع سببه التزام المواطن بإجراءات السلامة العامة.