“الصحة” تعلن اليوم الاثنين شفاء 228 حالة و60 وفاة و3980 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 244,069

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 وفاة و3980 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3116 والإصابات إلى 244069.

وقد توزّعت الإصابات على 1200 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و1067 حالة في محافظة إربد، منها 249 حالة في الرمثا، و454 حالة في محافظة المفرق، و291 حالة في محافظة الزرقاء، و229 حالة في محافظة البلقاء، و178 حالة في محافظة عجلون، و163 حالة في محافظة الكرك، و121 حالة في محافظة جرش، و98 حالة في محافظة مأدبا، و70 حالة في محافظة العقبة، و63 حالة في محافظة معان، منها 29 حالة في البترا، و46 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 48920 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 228 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1684 حالة، منها 403 حالات على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4589 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 192033 حالة.

وأضاف أن 25051 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2709571 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 89ر15 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).