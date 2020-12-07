اصابات برصاص الاحتلال خلال حملة اعتقالات اليوم الاثنين في مخيمي الدهيشة جنوب بيت لحم، وقلنديا شمال رام الله

أصيب صباح اليوم الاثنين، 8 شبان برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيمي الدهيشة جنوب بيت لحم، وقلنديا شمال رام الله، واعتقلت 11 مواطنا من الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واندلعت عند الشارع الرئيس القدس/الخليل في بيت لحم مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شبان بأعيرة نارية.

كما اعتقلت تلك القوات من مخيم الدهيشة كلا من: شهاب حسن مزهر (45 عاما)، ومحمد نضال أبو عكر (26عاما)، والشقيقين محمد (27 عاما) وحارس المنتخب الوطني ونادي أهلي الخليل نعيم رأفت أبو عكر (26 عاما) من الدوحة غربا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، فيما اعتقلت ذيب نجاجرة (58 عامًا) من سكان قرية نحالين غرب بيت لحم، عقب مداهمة منزله والاعتداء على أفراده.

كما اندلعت مواجهات في مخيم قلنديا أسفرت عن اصابة 4 شبان بالرصاص الحي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، فيما اعتقلت الشاب معاذ خالد حمد وشقيقه محمد خالد حمد الملقب “كتو” خلال اقتحامها وهما من ابناء الشهيد خالد حمد.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية ، أنّ 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي حيثُ، وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم قلنديا:

– إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر وأدخل الى غرف العمليات.

– إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن وأدخل إلى غرف العمليات

– إصابة خطيرة في الشريان الرئيسي في الفخد وأدخل الى غرف العمليات

– إصابة متوسطة في القدم.

وبحسب الاعلام العبري فقد أصيب 6 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحام مخيم قلنديا.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن غسالات وحجارة ألقيت من فوق أسطح المباني السكنية في المخيم لدى اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية بدعوى اعتقال عصابة متخصصة في سرقة السيارات.

وأصيب 6 جنود إسرائيليين خلال المواجهات بإصابات طفيفة، وفقد عدد منهم الوعي، بحسب المصدر ذاته.

وفتح الجنود النار تجاه الفلسطينيين، وطلبوا دعما سريعا وإنقاذا، وعلى إثر ذلك هرعت قوات إسرائيلية إضافية إلى المخيم لإخلاء القوة التي تم محاصرتها داخله، وفق “يديعوت”.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين هم: عادل سميح محمود شواهنة 21 عاما، ومراد عمار شواهنة 19 عاما، من بلدة كفر ثلث، وعبد الرازق عماد سويدان 17 عاما من بلدة عزون، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت الشاب اياد رشيد عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة يطا جنوب الخليل.

העימותים בקלנדיה | מפרטים ראשונים עולה כי כוח מסתערבים של מג"ב נכנס למחנה הפליטים למעצר יעדים פליליים. בפעילות נעצרו שני מבוקשים. בסרטון: תיעוד העימותים@roysharon11 @nurityohanan pic.twitter.com/9n0y0mUV2U — כאן חדשות (@kann_news) December 7, 2020