وزارة التربية: الطلبة المصابون بكورونا لن يقدموا امتحان التوجيهي التكميلي

اعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، اليومالأحد، إن الطالب الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، “لن يسمح له بتقديم امتحان الدورة التكميلية لشهادة الثانوية العامة في الفترة المقررة في البروتوكول الصحي المعتمد من اللجنة الوطنية للأوبئة”، المقرر عقدها في 31 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وأضاف يقول لقناة “المملكة”، أن “الوزارة ستتيح للطالب المصاب بالفيروس إمكانية إعادة تقديم الامتحان في الدورة العادية 2020-2021، المقررة في الصيف المقبل حتى لو كان الطالب مستنفدا حقه في التقديم”.

“وفق البروتوكول المعتمد، من يصاب بفيروس كورونا في 19 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، وعليه أعراض، لا يقدم الامتحان الأول المقرر في 31 كانون الأول/ ديسمبر، ويحق له التقدم بعد مرور 13 يوما على ثبوت الإصابة، ومن لا يحمل أعراض الإصابة بالفيروس، ونتيجة فحصه إيجابية لا يقدّم الامتحان في حال أصيب قبل 10 أيام من موعد الامتحان”، وفق القرعان.

وأشار القرعان إلى الوزارة “يصلها قائمة يومية من وزارة الصحة بخصوص الطلاب المصابين بالفيروس ومن تعافى منهم؛ لتمكين الطلاب من تأدية امتحاناتهم، ولدى الوزارة أيضا ضباط ارتباط في المحافظات كافة لتزويد الوزارة بأوضاع الطلاب المصابين”.

من المقرر أن يبدأ امتحان الدورة التكميلية للتوجيهي الخميس 31 كانون الأول/ديسمبر، وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2021، ويبلغ عدد الطلبة لهذه الدورة 95.451 ألف طالب وطالبة.

ودعا القرعان الطلبة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية أثناء انعقاد الدورة، بما يضمن سلامتهم وصحتهم، وجميع القائمين على الامتحان من خلال تطبيق البروتوكول الصحي الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد أيضا حرص الوزارة على إيجاد بيئة امتحان ملائمة للطلبة، من خلال توفير التدفئة، وكل المستلزمات الصحية من كمامات، ومعقمات داخل القاعات، وأجهزة قياس الحرارة.