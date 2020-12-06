"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 177 حالة و46 وفاة و2576 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 240,089
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جرينتش+2 03:07
في 3 قضايا نوعية.. ادارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على 8 من تجار ومروجي المواد المخدرة في المفرق وعجلون

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