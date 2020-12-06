غانتس: من شبه المؤكد حل الكنيست قريبًا واجراء انتخابات جديدة لان نتنياهو يضع مصالحه الخاصة قبل مصالح البلاد
أهم العناوين
جرينتش+2 03:05
تشكيلات محدودة بين كبار ضباط الامن العام

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني