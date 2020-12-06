تحذير امني من التعامل مع محتالين يدعون الخبرة بالجرائم الإلكترونية

حذر الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المواطنين من اللجوء لأشخاص يدعون أنهم خبراء جرائم إلكترونية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكد الناطق الاعلامي انه ورد عدد من الشكاوى، وخاصة من بعض الفتيات اللواتي لجأن لمثل تلك الصفحات بتعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص مجهولين أنشأوا تلك الصفحات للايقاع وابتزاز الاخرين.

وتابع الناطق الاعلامي انه بالتحقيق في عدد من تلك القضايا تبين ان تلك الصفحات والاشخاص وهميون ومنها ما يدار من دول مجاورة وهدفهم استدراج ضحاياهم وأخذ بياناتهم بحجة مساعدتهم وابتزازهم بعد ذلك .

واهاب الناطق الاعلامي بجميع المواطنين في حال وجود اي شكوى او مشكلة لديهم اللجوء لوحدة الجرائم الالكترونية وعدم اللجوء لمثل اولئك الاشخاص تحت اي ظرف كان.