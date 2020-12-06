غانتس: من شبه المؤكد حل الكنيست قريبًا واجراء انتخابات جديدة لان نتنياهو يضع مصالحه الخاصة قبل مصالح البلاد
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جرينتش+2 03:04
تحذير امني من التعامل مع محتالين يدعون الخبرة بالجرائم الإلكترونية

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