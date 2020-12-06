أمن الدولة تؤكد اختصاصها بقضية “فتى الزرقاء” وتقرر السير بإجراءاتها

أكدت محكمة أمن الدولة اختصاصها بالنظر في قضية اعتداء 17 شخصا على طفل في مدينة الزرقاء قبل أكثر من شهر ونصف، وتسببوا ببتر يديه واعتام احدى عينيه، في قضية عرفت باسم “فتى الزرقاء”.

وقررت المحكمة، اليوم الأحد، في جلسة عقدتها برئاسة رئيسها المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدم القاضي العسكري عامر هلسة، رد الدفع المثار من قبل وكلاء الدفاع بخصوص عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوة.

وبينت المحكمة في جلستها، رد جميع هذه الدفوع والسير بإجراءات القضية حسب الأصول.

واستمعت بحضور مدعي عام المحكمة إلى ثلاثة شهود نيابة عامة، وتم تأجيلها إلى يوم غد الاثنين ، لاستكمال بيانات النيابة العامة.

وستستمع المحكمة لـ 26 شاهدا خلال جلساتها في القضية، وبمعدل جلستين أسبوعيا.

ووقعت أحداث القضية في محافظة الزرقاء منتصف شهر تشرين الأول الماضي، اذ أقدم المتهمون على خطف حدث وبتر يديه واعتام احدى عينيه وتركوه في منطقة معزولة وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 16 شخصا على ذمة القضية، وتلاحق المتهم 17 الفار من وجه العدالة حتى اليوم.

وأسندت المحكمة في أول جلسات المحاكمة تسع تهم للمتهمين الـ 17، من بينها الإرهاب والخطف الجنائي وهتك العرض، والتسبب بعاهة دائمة، والشروع بالقتل، ومقاومة رجال الأمن، وحيازة سلاح ناري غير مرخص.

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