"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 177 حالة و46 وفاة و2576 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 240,089
أهم العناوين
جرينتش+2 03:06
أمن الدولة تؤكد اختصاصها بقضية “فتى الزرقاء” وتقرر السير بإجراءاتها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني