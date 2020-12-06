أجواء باردة في معظم المناطق اليوم وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الأحد باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة خلال ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال ساعات المساء والليل.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 6، وفي مرتفعات الشراة 12 – 4 ، وفي مناطق البادية 17 – 8، وفي مناطق السهول 16 – 9، وفي الاغوار الشمالية 23 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.

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