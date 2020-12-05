اتفاق المصــالحة الخليجية يقتصر على السعودية وقطر فقط .. ولا يشمل مصر والبحرين والإمارات
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جرينتش+2 02:18
كان معه بالسيارة.. نجل فخري زاده ينفي مصرع والده برشاش آلي بل باربع رصاصات في خضم معركة حقيقية

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