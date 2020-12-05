كان معه بالسيارة.. نجل فخري زاده ينفي مصرع والده برشاش آلي بل باربع رصاصات في خضم معركة حقيقية

قال نجل العالم النووي الايراني، فخري زاده في مقابلة تلفزيونية: لم يكن هناك مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد في اغتيال ابيهم

وكشف نجل فخري زاده في حديثه عن اللحظات الأخيرة من عمر والده، وقال إن عملية الاغتيال لم تنفذ من مدفع رشاش مثبت على شاحنة صغيرة مركونة على جانب الطريق ويتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية، كما ورد في الكثير من المزاعم.

وأضاف الابن الذي كان برفقة والده في السيارة وقت الحادث: “كانت هناك معركة حقيقية”.

وقال ان زوجة فخري زادة كانت بجوار زوجها عند وثوع الحادث ولكنها لم تصب بأذى من إطلاق النار. واضاف : “أصيب والدي بأربع أو بخمس اعيرة نارية”.

وتكهن مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الذي يغطي انباء إيران والشرق الأوسط، بأنه بناءً على هذه المعلومات، يمكن الافتراض أن مطلق النار كان ماهرًا، وأنه لم تكن هناك آلة إطلاق نار، كما نشر الحرس الثوري.

هذا وقال نجل فخري زاده إن والده قد تلقى تحذيرًا من قبل عناصر الأمن المسؤولين عن حراسته بعدم الخروج يوم الاغتيال. لكنه رغم ذلك خرج، إذ كان ينوي حضور اجتماع مهم.