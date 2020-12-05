اتفاق المصــالحة الخليجية يقتصر على السعودية وقطر فقط .. ولا يشمل مصر والبحرين والإمارات
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حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة بطائرة مسيرة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية/ فيديو

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