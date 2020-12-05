"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 87 حالة و50 وفاة و3160 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 237,513
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تصريحات إيجابية دون إبرام اتفاق.. هل فشلت زيارة كوشنر في حل الأزمة الخليجية؟

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