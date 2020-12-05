القبض على 4 أشخاص بحقهم مطالبات قضائية بـ 25 مليون دينار

ألقت إدارة التنفيذ القضائي خلال الأيام الماضية، القبض على أربعة أشخاص بحقهم طلبات قضائية بمبالغ مالية كبيرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة التنفيذ القضائي القت خلال الأيام الماضية القبض على عدد من الاشخاص بحقهم طلبات مالية كبيرة، وجرى تحديد مكان وجود شخص مطلوب بحقه 5 طلبات بمبالغ مالية تُقدر بأكثر من 14 مليون دينار وأُلقي القبض عليه.

وفي قضية أخرى، ألقى العاملون في تنفيذ قضائي العاصمة القبض على مطلوب بحقه 5 طلبات مالية تُقدر بـــ 3ر1 مليون دينار، كما أُلقي القبض في العاصمة على شخصين بحق الأول 5 طلبات بمبالغ مالية تُقدر بـــ 6 ملايين دينار، والآخر بحقه طلبان بقيمة 3 ملايين دينار، وسيصار إلى إحالتهم لمصادر طلباتهم القضائية.

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