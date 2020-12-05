اجواء باردة وامطار غزيرة اليوم السبت وارتفاع الحرارة غدا

تتأثر المملكة، اليوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد، وتتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تتناقص كميات الغيوم تدريجياً مع ساعات الليل وتضعف فرصة الهطول ويميل الجو الى الاستقرار، وتكون الرياح شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الأحد غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 6، وفي مرتفعات الشراة 11 – 3، وفي مناطق البادية 12 – 6، وفي مناطق السهول 13 – 7، وفي الاغوار الشمالية 23 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 15، وفي البحر الميت 23 – 14، وفي خليج العقبة 24 – 13 درجة مئوية. — (بترا)

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