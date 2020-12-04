"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 203 حالات و51 وفاة و3116 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 234,353
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عرب 48 يستنزفون انفسهم.. 84 قتيلا حصيلة استمرار دوامة العنف والقتل فيما بينهم خلال العام الحالي!!!

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