"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 203 حالات و51 وفاة و3116 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 234,353
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تأجيل رفع القيود عن الرحلات الجوية بالمطارات، وعدم زيادة عدد القادمين عبر مركز حدود المدورة وجسر الملك حسين

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