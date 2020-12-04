تأجيل رفع القيود عن الرحلات الجوية بالمطارات، وعدم زيادة عدد القادمين عبر مركز حدود المدورة وجسر الملك حسين

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلغاء العمل بنظام النقل التبادي (Back to Back) والعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقاً، باستثناء مركز حدود جابر.

وسمح الخصاونة بخصوص إجراءات تنظيم الميدان والمعابر الحدودية، بعودة استقبال مسافري نقل الترانزيت، وتأجيل رفع القيود بشكل تدريجي عن الرحلات الجوية في المطارات.

فيما أجل رئيس الوزراء الموافقة على زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عبر مركز حدود المدورة وجسر الملك حسين إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري.

وافق الخصاونة على الاجراءات المتعلقة بالنقل التبادلي للبضائع التي مقصدها الأراضي الأردنية في المراكز الحدودية البرية، كما وافق على فتح معبر الدرة أمام حركة الشاحنات عبر الأراضي الأردنية ترانزيت من وإلى نويبع من خلال ميناء البواخر ركاب شركة الجسر العربي وبترتيبات ترانزيت صارمة.

وقرر الخصاونة الاستمرار في الحجر المؤسسي للمخلصين العاملين في مركز حدود جابر، كما قرر تأجيل اعادة النظر باعتماد المنصة البرية والجوية Visit Jordan حتى نهاية العام الحالي، والموافقة على إعادة النظر في أجور الفحص الطبي بالمطارات والمعابر الحدودية البرية.