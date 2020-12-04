"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 203 حالات و51 وفاة و3116 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 234,353
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انباء عن انفصال الاعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم حسن

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