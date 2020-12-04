اسرائيل تطالب خبراءها في مفاعل ديمونا بالحذر الشديد وتتخوف من استهداف ايراني لرعاياها بتركيا والامارات والبحرين
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أجواء لطيفة اليوم الجمعة وحالة من عدم الاستقرار غدًا

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