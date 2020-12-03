"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 156 حالة و55 وفاة و4029 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 231,237
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كي لا ننسى.. اغتيال القادة كمال عدوان وكمال ناصر وابو يوسف النجار في بيروت

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