"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 156 حالة و55 وفاة و4029 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 231,237
أهم العناوين
جرينتش+2 07:21
كوشنير يهدف من “المصالحة الخليجية” تغيير مسار الرحلات القطرية نحو المجال السعودي ليشكل “ضربة” لاقتصاد إيران

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني