فلكيا.. يوم 13 نيسان المقبل غرة شهر الصوم الفضيل

أظهرت دراسة أجراها “طقس العرب” حول إمكانية رؤية هلال شهر رمضان المقبل بعد مغيب شمس يوم الأحد 11 أبريل 2021م، أن رؤية هلال شهر رمضان 2021-1442​ مستحيلة بالعين المجردة والتسلكوب،

ونظراً لغروب القمر قبل الشمس في كافة الدول العربية، أضافة لعدم تولد الهلال أو حدوث الإقتران، وبحسب الحسابات الفلكية فإن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الإثنين 12 إبريل/نيسان 2021 الساعة 02:31 بالتوقيت العالمي.

وعليه فسيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال رمضان 2021 بعد مغيب شمس يوم الأحد مستحيلة، وبذلك

سيكون يوم الاثنين الواقع في 12 أبريل/ نيسان 2021م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام 2021 في السعودية وعدد من الدول الاخرى.