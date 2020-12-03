عشية ذكرى اغتيال سليماني وغداة اغتيال فخري زاده.. مخاوف أمنية تدفع ادارة ترامب لسحب نصف دبلوماسييها من العراق
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عشية ذكرى اغتيال سليماني وغداة اغتيال فخري زاده.. مخاوف أمنية تدفع ادارة ترامب لسحب نصف دبلوماسييها من العراق

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