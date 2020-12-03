شهادة دولية لمطار الملكة علياء بانه آمن للمسافرين

أعلنت مجموعة المطار الدولي حصول مطار الملكة علياء الدولي على “الاعتماد الصحي للمطارات” من قبل المجلس المطارات الدولي، تقديرا لجهوده في تقديم تجربة سفر آمنة للمسافرين عبره في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت المجموعة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الحصول على هذا الاعتماد لمدة 12 شهرا يعد أمرا بالغ الأهمية لمنح المسافرين ثقة بالسفر جوا من جديد، مع الحفاظ على استمرارية عمليات المطار والمساهمة في إعادة إحياء قطاعات أخرى، وتحديدا قطاع السياحة.

وأورد البيان أن منح الاعتماد جاء بعد إجراء تقييم شامل للتدابير الوقائية والإجراءات المتبعة في مطار الملكة علياء الدولي، بما يتماشى مع ارشادات “إعادة تشغيل وتعافي قطاع الطيران” التابعة للمجلس الدولي للمطارات، وتوصيات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) – فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران (CART)، وأفضل الممارسات المتبعة بالقطاع.