تعيين الهواري رئيساً لمركز مكافحة الأوبئة

صدرت الإرادة الملكية، اليوم الخميس، بالموافقة على تعيين الدكتور فراس الهواري رئيساً للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، برتبة وزير، ولمدة أربع سنوات.

وللمركز مجلس يرأسه رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة ووزير الزراعة ووزير المياه والري ووزير البيئة ورئيس المركز ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، وأربعة من الخبراء في المجالات المعنية بعمل المركز، تتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

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