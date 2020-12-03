تعليق صلاة الجمعة بمساجد الصريح، ووفاة شاب اليوم الخميس

قررت مديرية أوقاف إربد الثانية تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة في جميع مساجد الصريح جنوب مدينة إربد حتى إشعار آخر لحين استقرار الوضع الأمني، وفق مديرها عبد السلام نصير.

ودعا نصير الجميع للالتزام بالقرار وتحت طائلة المسائلة القانونية والإدارية، مضيفا أن تعليق صلاة الجمعة في كافة المساجد جاء كإجراء احترازي في ظل وجود حالة احتقان ما بين الأطراف المتشاجرة وخوفا من احتكاكهم مع بعض.

وأكد أن المساجد ستبقى مغلقة بصلاة الجمعة لحين التوصل إلى صلح ما بين جميع الأطراف، مؤكدا أن تعليق الصلاة فقط يوم الجمعة نظرا للأعداد الكبيرة من المصلين التي تؤم المساجد وخوفا من حدوث أي طارئ.

ويأتي تعليق صلاة وخطبة الجمعة بعد حدوث مشاجرة بين مجموعتين من أبناء البلدة الأسبوع الماضي استخدم فيها الأعيرة النارية والحجارة وتسببت بوفاة أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين.

هذا وقد توفي شاب، صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بعيار ناري كان قد أصيب به الأسبوع الماضي أثناء تلك المشاجرة ، وفق مصدر أمني.

وحسب المصدر، فإن الشاب أدخل إلى غرفة العناية الحثيثة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي قبل أسبوع وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا إنه توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته في منطقة الرأس.

وما تزال قوات الدرك تنتشر في بلدة الصريح تحسبا لأي طارئ على خلفية تلك المشاجرة التي وقعت ما بين مجموعتين واستخدمت فيها الأسلحة النارية والحجارة وتسببت بإصابة 5 أشخاص.

وألقت الأجهزة الأمنية على غالبية المشاركين في المشاجرة وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية.

وتخلل المشاجرة أعمال شغب وحرق قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتسيطر على المشاجرة، فيما تم وقف إقامة صلاة الجمعة الماضية في جميع مساجد البلدة تحسبا لأي طارئ.

ويبذل وجهاء المنطقة والأجهزة الرسمية جهودا كبيرة لاحتواء تداعيات الحادثة من خلال إجراء مراسم صلح عشائري بين جميع الأطراف، فيما يترك المتسببين بالمشاجرة للقضاء.