تطبيع ام تهويد؟.. وزير التجارة البحريني يعلن السماح باستيراد منتوجات المستوطنات المنتشرة في الضفة والجولان

قال الصحفي الإسرائيلي رافايل أهرين، ان البحرين لن تضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات.

وأضاف، في تغريدة لع عبر موقع توتير، “أخبرني وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني، أن البحرين لن تميز بين المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات. بمعنى آخر. لا توجد ملصقات على البضائع من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان”.

ووعد الصحفي في “إسرائيل اليوم” بكشف المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد التقى، امس الأربعاء، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، الذي وصل إلى إسرائيل أمس في زيارة عمل تستمر عدة أيام، حيث رحب به نتنياهو قائلًا: “بروح السلام والازدهار والتعاون والصداقة أهنئكم وأرحب بكم – أهلا بكم”.

ووصف نتنياهو هذه الأيام بأنها “رائعة”، قائلًا: “هذا هو اليوم الذي نحقق فيه السلام بفضل القرار الشجاع الذي اتخذه الملك حمد”.

وأشاد نتنياهو، بوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، قائلًا له: “يجب أن أقول إن لديك بعض المجالات المهمة، وأنت ناجح جدًا فيها”.