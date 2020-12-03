القبض على شخصين سلبا صيدلية تحت التهديد في العاصمة

– ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي، مساء امس الأربعاء، القبض على شخصين سلبا إحدى الصيدليات تحت التهديد في العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد للعاملين في البحث الجنائي أمس بدخول شخص مجهول وملثم إلى صيدلية شمال العاصمة والاعتداء على موظف داخلها وسلب مبلغ 180 ديناراً تحت التهديد.

وأضاف أن فريقاً تحقيقيأ خاصاً في إدارة البحث الجنائي تمكن من خلال جمع المعلومات والأدلة في مسرح الجريمة من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضية وهو شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية وبوشر البحث عنه.

وتابع الناطق الاعلامي، أنه جرى مساء امس تحديد مكانه داخل إحدى المركبات، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبرفقته شخص آخر تبين أنه شريكه في ارتكاب الجريمة، واعترفا بارتكابها وتقاسم المبلغ المالي مناصفة، وضُبط بحوزتهما سلاح ناري (مسدس) وجزء من المبلغ المسلوب، وسيتم إحالة القضية للقضاء.

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