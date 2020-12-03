أجواء لطيفة اليوم واحتمال هطول زخات خفيفة غدًا

تكون الأجواء اليوم الخميس لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتزايد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في اجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم السبت انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، ومع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم و تضعف فرص الهطول، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5 ، وفي مناطق البادية 20 – 9، وفي مناطق السهول 18 – 7، وفي الاغوار الشمالية 25 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 25 – 13، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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