أجواء لطيفة اليوم واحتمال هطول زخات خفيفة غدًا

عشية ذكرى اغتيال سليماني وغداة اغتيال فخري زاده.. مخاوف أمنية تدفع ادارة ترامب لسحب نصف دبلوماسييها من العراق
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