حسين الشيخ عرّاب العودة الفتحاوية للتنسيق مع الاحتلال يتهم حركة حماس بالتهرب من استحقاقات المصالحة الوطنية!!!
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جرينتش+2 12:07
وفاة عاملين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين صباح اليوم الاربعاء جراء دهس حافلة لعشرات العمال جنوب بيت لحم/ فيديو

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