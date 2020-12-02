مجلس الوزراء يقرر قبول استقالة الوزني وإحالة صبح على التقاعد

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2020.

وتتضمّن التعديلات إعادة هيكلة مديريّات الوزارة، وإلغاء بعضها أو دمجها، بالإضافة إلى استحداث مديريّات جديدة؛ وذلك نظراً لتطوّر أعمال الوزارة وأنشطتها، وبهدف معالجة الاختلالات الإداريّة بما ينسجم وواقعها الحالي.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على قبول استقالة رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، وقرّر تكليف أمين عام الهيئة فريدون حرتوقة بأعمال رئيس الهيئة بالوكالة.

كما قرّر المجلس إحالة أمين عام وزارة المياه المهندس علي صبح إلى التقاعد، بناء على طلبه.

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