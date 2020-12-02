طقس بارد وامطار متفرقة اليوم، وارتفاع الحرارة الخميس والجمعة

تكون الأجواء، اليوم الأربعاء، باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح الباكر أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الشرقية، وتضعف فرصة الهطولات ليلاً وتتناقص كميات الغيوم وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الأجواء باردة بوجه عام، ويتوقع أن يتشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتستمر الأجواء يوم الجمعة لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات المساء والليل لهطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 6، وفي مناطق البادية 19 – 8، وفي مناطق السهول 18 – 9، وفي الاغوار الشمالية 25 – 13، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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