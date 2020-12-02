رئيس الوزراء ينعى الوزير سلمان الطراونة

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاربعاء، وزير النقل الاسبق سلمان الطراونة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الطراونة لوطنه في جميع المواقع التي شغلها، متقدما باصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد.

وشغل الطراونة منصب وزير النقل عام 1993 ومديرا عاما لضريبة الدخل ومديرا عاما للموازنة العامة وامينا عاما لديوان المحاسبة.

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