"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 202 حالة و52 وفاة و3591 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 227,208
أهم العناوين
جرينتش+2 12:49
تطورات متلاحقة توحي بأن السعودية تقترب من فتح صفحة جديدة مع قطر وتركيا.. ولكن الإمارات مازالت معترضة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني