الكنيست يصوت مبدئيا على حل نفسه ويدعو لانتخابات مبكرة

صوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء في القراءة التمهيدية على حل نفسه ودعا إلى تنظيم انتخابات جديدة ستكون رابعة خلال عامين.

وأيد 61 مشرعا (مقابل 54 رافضا) المشروع الأول من أصل ستة مشاريع يدرسها الكنيست الآن، وكلها تدعو لحل الكنيست.

وقرر أربعة من أعضاء القائمة المشتركة برئاسة منصور عباس التغيب عن التصويت في خطوة استثنائية.

ومن المقرر ان يحال مشروع القانون الى لجنة الكنيست كي تصادق عليه ثم سيعود الى هيئة الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.

وحمل زعيم المعارضة، يائير لابيد، الذي قدم مشروع القانون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن “الغضب والكراهية والإدارة الفاشلة والسياسة الهدامة للدولة”.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة جديدة داخل الائتلاف الحاكم بين نتنياهو الذي يتزعم حزب “الليكود”، وبيني غانتس، وزير الدفاع، زعيم تحالف “أزرق-أبيض”.