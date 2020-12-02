"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 202 حالة و52 وفاة و3591 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 227,208
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العنوسة الهلامية ظالمة.. من حكاوى الرحيل – الاولى

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