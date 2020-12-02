“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 202 حالة و52 وفاة و3591 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 227,208

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 وفاة و3591 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2854 وفاة و 227208 إصابات.

وقد توزّعت الإصابات على 1047 حالة في محافظة إربد، منها 244 حالة في الرمثا، و890 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و315 حالة في محافظة الكرك، و283 حالة في محافظة الزرقاء، و279 حالة في محافظة المفرق، و194 حالة في محافظة البلقاء، و191 حالة في محافظة عجلون، و121 حالة في محافظة العقبة، و86 حالة في محافظة مأدبا، و74 حالة في محافظة جرش، و57 حالة في محافظة الطفيلة، و54 حالة في محافظة معان، منها 20 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 55925 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 226 حالة، فيما غادرت 202 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1774 حالة، منها 426 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5470 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 168429 حالة.

وأضاف أن 24615 فحصاً مخبريّاً أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2601896 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 6ر14 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).