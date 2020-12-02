“الخارجية” تتابع حادثة وفاة أردنية بالكويت إثر سقوطها من شقتها

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، أنها تتابع حادثة وفاة مواطنة أردنية إثر سقوطها من شقتها في إحدى البنايات بمدينة الكويت.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، “إن السفارة الأردنية بالكويت تتواصل حاليا مع السلطات المحلية المختصة التي أفادت بأن الحادثة قيد التحقيق، وستزود السفارة بالتفاصيل كافة حال استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وأن السفارة ستقدم جميع المساعدات الممكنة لذويها في حال رغبتهم بنقل الجثمان إلى المملكة”.

وأعربت الوزارة “عن خالص التعازي وصادق المواساة لذويها في هذا المصاب الأليم”.