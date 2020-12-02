حسين الشيخ عرّاب العودة الفتحاوية للتنسيق مع الاحتلال يتهم حركة حماس بالتهرب من استحقاقات المصالحة الوطنية!!!
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جرينتش+2 12:07
الإعدام شنقاً لتاجر المخدرات قاتل الرقيب “محمد الصقرات” منذ 4 سنوات

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